Сеул, 16 февраля, 2017, 09:30 — ИА Регнум. Прокуратура Южной Кореи попросила о продлении срока расследования, связанного с коррупционным скандалом вокруг президента страны Пак Кын Хе. Об этом сообщает Reuters.

Pbs.org Участники протестной акции, выступающие за отставку президента, изображают Пак Кын Хе и ее подругу

В прокуратуре отметили, что не успевает завершить все необходимые процедуры до 28 февраля, из-за чего правоохранителям необходимо больше времени. Таким образом, если исполняющий обязанности президента страны Хван Геан удовлетворит просьбу, то расследование будет продлено еще на 30 дней.

Напомним, президент Южной Кореи Пак Кын Хе была временно отстранена от должности в связи с коррупционным скандалом с участием ее подруги, которая получала доступ к секретным документам не имея на то право.

Если суд вынесет обвинительное заключение, президент будет снята с должности.