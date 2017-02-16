Мехико, 16 февраля, 2017, 08:58 — ИА Регнум. Россия и Мексика достигли предварительной договоренности о возобновлении поставок мяса на российский рынок. Об этом заявил министр сельского хозяйства Мексики Хосе Кальсада Ровироса, передает 16 февраля RT.

ryotachibana0 Мясо

Министр выразил надежду, что окончательно вопрос будет решен в короткие сроки. Он отметил, что, вероятно, в конце апреля посетит Россию и встретится с главой Минсельхоза РФ Александром Ткачёвым. Вместе с ним в Москву прибудут продавцы мяса и покупатели пшеницы, пояснил Кальсада Ровироса.

«Мы покупаем пшеницу, а Россия её производит», — добавил он.

В декабре 2012 года Россия ограничила ввоз мяса из Мексики. В мясной продукции, поставляемой из латиноамериканской страны, был обнаружен запрещённый стимулятор рактопамин.