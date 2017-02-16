Владивосток, 16 февраля, 2017, 08:37 — ИА Регнум. Снижение процентной ставки заметно увеличило рост ипотечного кредитования в 2016 году, при этом, по мнению члена Совета Федерации, представителя Еврейской АО Ростислава Гольдштейна, банки могут себе позволить еще большее снижение ставки по ипотечным кредитам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Напомним, действие госпрограммы по субсидированию ипотеки завершилось в конце 2016 года. Процентные ставки с 14% были снижены до 12%. За несколько лет действия программы отмечен существенный рост на ипотеку.

Если ставка будет еще ниже, можно говорить о дальнейшей положительной динамике в этой сфере, считает член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.

«С прекращением господдержки, но в условиях продолжающегося снижения ключевой ставки ЦБ РФ к концу 2017 года, банки могут себе позволить еще большее снижение ставки по ипотечным кредитам. По мнению Минстроя России, ставка по ипотеке в этом году может закрепиться на уровне 9,7−9,8%. Сегмент ипотечного кредитования показывает стабильный рост. По оценкам экспертов, в 2016 году объем ипотечного кредитования вырос в России на 19%. И одним из ключевых факторов для достижения этого показателя стало снижение процентной ставки по ипотеке. Таким образом, есть все основания полагать, что еще дальнейшее снижение ставки стимулирует рост ипотечного сектора, то есть еще больше граждан смогут позволить себе улучшить свои жилищные условия», — пояснил сенатор от ЕАО.

При этом Гольдшейн акцентирует, что положительная динамика ипотечного рынка позитивно влияет и на строительную отрасль — рынок новостроя пережил кризис за счет значительно возросшего спроса населения, которое воспользовалось ипотекой с пониженной ставкой.

«Что касается желающих строиться на «дальневосточном гектаре», то государство предлагает ипотеку под 8% годовых сроком на 5 лет. Очень многие из тех, кто подает заявки на бесплатный гектар, мечтают о своем доме и планируют претворить мечту в жизнь на этой земле. Это важная мера поддержки, спрос на нее прогнозируется очень высокий», — добавил Ростислав Гольдштейн.