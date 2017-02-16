Анкара, 16 февраля, 2017, 08:33 — ИА Регнум. Сотрудничество между Турцией и Саудовской Аравией «очень важно» для разрешения конфликта в Сирии, считает профессор международных отношений турецкого университета имени Йылдырыма Баязида в Анкаре. Об этом сообщает Anadolu.

Thenewkhalij.org Встреча глав Саудовской Аравии и Турции

«Устойчивые взаимоотношения между Турцией и Саудовской Аравией имеют важное значение для Сирии. Эр-Рияд оставил Анкару в одиночестве и в 2013 и в 2014 годах, однако это привело к большим проблемам для самой Саудовской Аравии, нежели для Турции», — заявил профессор Мухитин Атаман.

После вступления на престол короля Салмана бин Абдулазиза аль-Сауда в 2015 году, отношения между Саудовской Аравией и Турцией стали укрепляться. Этому также способствовало усиление влияния Ирана.

Напомним, Турция осуществляет на территории Сирии операцию «Щит Евфрата». В ходе ее реализации на территорию соседнего государства были введены войска. Заявленная цель — борьба с террористами «Исламского государства"(организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также с курдским ополчением.

В настоящее время Анкара осуществляет освобождение города Эль-Баб от террористов.