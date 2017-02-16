Новосибирск, 16 февраля, 2017, 09:17 — ИА Регнум. Новосибирское муниципальное казенное предприятие «Горэлектротранспорт» (МКП «ГЭТ») намерено приобрести три модернизированных трамвайных вагона за 59,1 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте госзакопок. Стоимость одного вагона должна составить 19,7 млн рублей. Источником финансирования указаны средства МКП «ГЭТ» на 2017 год. Дата проведения аукциона — 13 марта 2017 года, летом новые вагоны должны выйти на линию.

Get-nsk.ru 9 ноября 2016 г. в Новосибирске, впервые за последние три десятилетия, была запущена новая трамвайная линия

Что касается характеристик самих вагонов, то в каждом из них должно быть 29 мест для сиденья, максимальная вместимость — 159 человек, номинальная — 110. При этом, пассажирские сиденья должны быть раздельного типа и антивандальные. Трамвайные вагоны должны быть трехдверными, выкрашенными в два цвета — снизу темно-красным, сверху — белым. Новые вагоны будут базироваться в депо, расположенное на ул. Сибиряков-Гвардейцев, 51, в Кировском районе Новосибирска.

Отметим, что трамвайное движение в городе Новосибирске открыто с 26 ноября 1934 года, протяженность трамвайных путей составляет 148,445 км. Осенью 2016 года в Новосибирске была открыта, впервые за последние три десятилетия, новая трамвайная линия — до микрорайона «Чистая Слобода». Стоимость строительства — 81 млн рублей.

В Новосибирске работает два трамвайных депо. Ежедневно пассажиров перевозят около ста трамваев. Еще весной 2016 года депутаты Горсовета заявляли о том, что износ парка «Горэлектротранспорта» уже достиг 80%. А в ноябре 2016 года новосибирская Госавтоинспекция запретила эксплуатацию 33 троллейбусов и трамваев.