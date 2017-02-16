Тайбэй, 16 февраля, 2017, 08:24 — ИА Регнум. Сотрудники Национального сейсмологического бюро КНР сообщили о землетрясении, зафиксированном на территории Тайваня. По словам специалистов, магнитуда толчков достигла отметки в 4,0.

Bna.bh Землетрясение

Толчки были зафиксированы примерно в 07:28 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в 27 км от г. Цзяи. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 12 км, пишет «Чжунго жибао».

Сообщения о жертвах и разрушениях пока не поступали.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в последний раз землетрясения магнитудой больше 4,0 были зафиксированы в декабре 2016 г.