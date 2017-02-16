Якутск, 16 февраля, 2017, 08:31 — ИА Регнум. На земли Якутии за всё время действия закона о дальневосточном гектаре поступило 12 961 заявление, но пока заключено всего 658 договоров с получателями участков. Абсолютное большинство претендентов на якутские гектары — жители республики. Из других регионов России за 2 недели третьего этапа действия закона поступило всего 110 заявлений, при том, что якутяне за это время подали 1 964 заявки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства имущественных и земельных отношений региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

Отказы в предоставлении участка по тем или иным причинам получили 4 402 претендента на участки, также пояснили в профильном ведомстве.

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Больше всего якутскими гектарами интересуются жители Московской (18 заявок) и Воронежской областей (7). В целом большая часть заявлений принята из Центрального федерального округа (43). Жители других регионов в основном пытаются получить земли Хангаласского и Мегино-Кангаласского района (по 18 заявок), а также на территории городского округа Якутск (13), в Мирнинском (10) и Олекминском (8) районах.

Как сообщало ИА REGNUM, раздачу земель затрудняет некорректное отображение сведений на публичной кадастровой карте Росреестра. Границы земельных участков смещаются, имеются существенные сдвиги по оси координат, и так происходит со всеми гектарами.

«Потому что перерасчёт неправильно применён. Когда пересчитывают координаты местного значения в географические, которыми ФИС снабжён, получается, что они неправильно скорректированны, — объяснял сотрудник отдела использования лесов, ведения ЕГАИС и администрирования платежей департамента лесных отношений республики Сергей Янков. Эту проблему Росреестр обещал решить до 1 февраля.