Детройт, США, 16 февраля, 2017, 08:09 — ИА Регнум. В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клуб «Детройт Ред Уингз» на своей площадке уступил «Сент-Луис Блюз». Встреча, прошедшая 15 февраля в Детройте, завершилась со счетом 0:2.

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В составе победителей голевыми действиями отметились Иван Барбашев и Джейден Шварц.

После пятидесяти семи матчей в чемпионате НХЛ «Сент-Луис Блюз» пока занимает шестое место на «Западе», имея в активе 65 очков. Клуб «Детройт Ред Уингз», набравший 54 балла, находится на шестнадцатой позиции на «Востоке».

Регулярный чемпионат НХЛ

«Детройт Ред Уингз» (Детройт) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1).

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