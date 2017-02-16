Мадрид, 16 февраля, 2017, 07:52 — ИА Регнум. Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского «Наполи».

Realmadrid.com «Реал Мадрид» — «Наполи»

«Мы провели отличный матч, — цитирует Зидана «Р-Спорт». — Я не знаю, был ли он лучшим нашим матчем за последнее время, но нам удался отличный старт».

По словам наставника, «Королевский клуб», пропустивший гол в самом начале встречи, смог «исправиться и перевернуть игру».

«Я думаю, что результат справедлив, — говорит Зидан. — В гостях нам будет сложно, так что вопрос об исходе противостояния до сих пор открыт».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 февраля «Реал» на своем поле переиграл «Наполи» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, завершилась со счетом 3:1.

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