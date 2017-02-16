Москва, 16 февраля, 2017, 07:46 — ИА Регнум. Сергей Астафуров, сотрудник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД арестован на два месяца Басманным судом Москвы по уголовному делу о превышении должностных полномочий.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Астафуров подозревается в превышении полномочий в отношении владельца Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Андрея Комарова и его адвоката Александра Шибанова. Сотрудник МВД арестован до 14 апреля.

Напомним, Комаров и его адвокат были задержаны сотрудниками ГУЭБиПК в марте 2014 года. Комарова подозревали в попытке подкупа должностного лица. Возбуждено уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп».

В январе было возбуждено уголовное дело в отношении Астафурова, который обвиняется в фальсификации материалов оперативно-розыскной деятельности в отношении руководства ЧТПЗ. Срок предварительного следствия продлён до лета.