Фултон, США, 16 февраля, 2017, 07:27 — ИА Регнум. Рукопись Уинстона Черчилля, в которой он рассуждает о возможном существовании внеземных цивилизаций, найдена в запасниках музея в американском Фултоне. Работу бывшего премьер-министра Великобритании, ранее никогда не публиковавшуюся, историки передали астрофизикам, пишет журнал Nature.

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В Фултон документы Черчилля попали из частной коллекции, в их числе было и 11-страничное эссе под названием «Одни ли мы во Вселенной?» Журнал приводит выдержки из рукописи и отмечает, что рассуждения Черчилля в целом соответствуют современным взглядам ученых.

Так, автор эссе опирается на идеи о необъятности Вселенной и о том, что для зарождения жизни необходимо сочетание ряда факторов: наличия воды, определенного диапазона температур и условий гравитации. Вместе с тем, по мнению Черчилля, жизнь также может зародиться на Марсе и Венере.

«В целом, он строит свои идеи о внеземной жизни на современном принципе Коперника — представлении о том, что Земля не уникальна, и что она не играет особой роли в жизни Вселенной», — поясняет астрофизик из Института космического телескопа в Балтиморе (США) Марио Ливио.

Черчилль написал работу в 1939 году, по всей видимости, ее должно было опубликовать одно из изданий, в котором премьер-министр вел колонки. Однако материал не вышел в печать — в сентябре 1939 года Великобритания вступила во Вторую мировую войну.