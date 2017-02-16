Вашингтон, 16 февраля, 2017, 07:23 — ИА Регнум. Согласно новому законопроекту «Russian Sanctions Review Act» («О пересмотре российских санкций»), внесённому в Конгресс США и запрещающему американскому президенту отменить антироссийские санкции, названы условия, на которых новый глава государства может предлагать смягчение санкций. Для этого он должен представить доказательства того, что Россия «прекратила поддерживать акции по подрыву власти на Украине и кибератаки в отношении Соединённых Штатов и американских граждан», сообщает Reuters.

Jacksonsun.com Конгресс США

Ещё одним условием является право конгрессменов на протяжении 120 дней рассмотреть возможность смягчения или отмены антироссийских санкций. Законопроект внесён в Конгресс тремя сенаторами от Республиканской партии (Джоном Маккейном, Линдси Грэмом и Марко Рубио) и четырьмя демократами (в том числе Клэр Маккаскил, Беном Кардином, Шерродом Брауном).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 февраля член Демократической партии Стени Хойер анонсировал внесение в Конгресс законопроекта, в случае принятия которого американский президент Дональд Трамп не сможет снять санкции с России до тех пор, пока решение полностью не будет согласовано с исполнительной властью.

Говоря о поправках, Хойер подчеркнул, что, если они будут приняты, Россия не получит никакого смягчения «до того момента, пока она того не заслужит». По его словам, аналогичный законопроект уже внесён на рассмотрение сената Конгресса США.