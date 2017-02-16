Брюссель, 16 февраля, 2017, 07:21 — ИА Регнум. Если члены НАТО не увеличат свои «оборонные расходы», Вашингтон может «ограничить свою роль» в Североатлантическом альянсе. Об этом, как передает ВВС, заявил новый министр обороны США Джеймс Мэттис собравшимся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе министрам обороны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Американские налогоплательщики не могут более принимать непомерное участие в защите западных ценностей, американцы не могут больше вас заботиться о будущей безопасности ваших детей», — заявил Мэттис.

По словам главы Пентагона, участники Североатлантического альянса в 2017 году обязаны принять план по увеличению оборонных расходов.

«Америка выполнит свои обязательства, — сказа Мэттис. — Но если ваши страны не хотят, чтобы Америка ограничила свою роль в этом альянсе, каждая из ваших столиц должна продемонстрировать поддержку нашей общей обороне».

Говоря об отношениях с Россией, глава Пентагона отметил, что странам НАТО необходимо выстраивать диалог с Москвой «с позиции силы».

«НАТО ищет возможности сотрудничать с РФ, но в то же время мы должны защититься в случае, если Москва решит действовать вразрез с международным правом», — сказал он.

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