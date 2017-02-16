Пекин, 16 февраля, 2017, 05:42 — ИА Регнум. Город Шицзячжуан, расположенный в провинции Хэбэй, поставил амбициозную задачу по борьбе со смогом, в рамках которой планирует более чем на 20 процентов снизить плотность дыма над городом в этом году, сообщает 16 февраля China Daily.

Cbsnews.com Смог в Китае

Текущий план, опубликованный властями во вторник подразумевает снизить среднюю концентрацию частиц дыма диаметром менее 2,5 микрон, которые являются вредными для здоровья до 78 микрограмм на кубометр воздуха, что должно дать падение концентрации отравляющих веществ на 20,2%.

Столица провинции Хэбэй является вторым по загрязненности воздуха среди 74 крупнейших городов страны.

В дополнении к амбициозной цели снижения концентрации дыма в Шицзячжуане, вся провинция целиком планирует в дальнейшем усилить контроль и борьбу с загрязнением воздуха.

Напомним, проблема экологической безопасности очень остро стоит на повестке дня в крупнейших городах Китая. Правительство, для преодоления данной проблемы, часто прибегает к различным ограничительным мерам и масштабным проектам.