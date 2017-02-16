Пекин, 16 февраля, 2017, 04:19 — ИА Регнум. Власти КНР всегда подчеркивали особую важность устойчивого развития тайваньского бизнеса на материке, а также продолжат его активную поддержку, заявил глава отдела при ЦК КПК по делам Тайваня Чжан Чжицзюнь, сообщает 15 февраля агентство «Синьхуа».

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В 2017 году Китай продолжит работу по защите и легитимации интересов «тайваньских соотечественников», а также будет содействовать их обучению, работе и улучшению условий проживания на материке, заявил Чжан на встрече Ассоциации тайваньских инвестиционных предприятий.

Чжан также добавил, что материковые власти будут неизменно проводить политический курс, заложенный Консенсусом 1992 года, отрицая независимость Тайваня, защищая при этом и продвигая мирное развитие отношений.

Напомним, что Консенсус 1992 года обрадовался после встречи представителей КНР и Китайской Республики (Тайвань) и означает двустороннее признание единства и целостности Китая, в рамках которого КНР и Китайская Республика не являются отдельными государствами. Однако, у каждой стороны имеется собственная трактовка понятия «одного Китая», что создает серьезные противоречия на мировой геополитической арене.