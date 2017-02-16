Куньмин, Китай, 16 февраля, 2017, 03:37 — ИА Регнум. В провинции Юньнань на юго-западе Китая зарегистрирован еще один случай смерти от птичьего гриппа штамма H7N9, сообщает издание Global Times.

Птицеферма

По данным Комитета по делам здравоохранения и планового деторождения провинции Юньнань, очередной жертвой стала двадцатитрехлетняя мать трехгодовалой девочки, которая умерла от этого же вируса ранее в феврале.

Погибшая ощутила симптомы 4 февраля и была госпитализирована через четыре дня. Ее состояние резко ухудшилось, что привело к смерти во вторник ночью.

Напомним, что 2017 год стал самым опасным по смертности от птичьего гриппа штамма H7N9 в Китае за все время наблюдения с 2013 года. Так, в январе было зафиксировано 192 случая заражения, 79 из которых стали смертельными.