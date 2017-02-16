Кишинёв, 16 февраля, 2017, 03:07 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон не станет выносить на общенародный референдум вопрос о внешнеполитическом курсе страны. Об этом Додон заявил в интервью радио Europa Libera.

Kremlin.ru Игорь Додон

Он заявил, что по крайней мере до следующих парламентских выборов «геополитический фактор не станет предметом референдума». «Пройдут парламентские выборы, посмотрим, какое большинство сложится, и исходя из этого примем решение. В остальном же сотрудничаем со всеми — и на Востоке, и на Западе», — пояснил Додон.

В то же время он не исключил, что выступит с инициативой проведения референдума о расширении своих полномочий в качестве президента. Он, в частности, предлагает наделить главу государства правом распустить парламент. «Если парламент не согласится с такой инициативой, я не исключаю проведения общенационального референдума по этому вопросу», — сказал он.

ИА REGNUM напоминает, что проведение референдума о внешнеполитическом векторе Молдавии было одним из предвыборных обещаний Додона.