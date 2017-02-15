Москва, 16 февраля, 2017, 02:47 — ИА Регнум. Легитимируя фашистскую идеологию один раз, вы открываете ящик, который не закроется. Такое заявление в рамках телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» сделал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, комментируя материал «Украина закрывает глаза на ультраправые добробаты», опубликованный в The Washington Post.

Militaryreview.su Боевики карательного батальона «Айдар»

«Проблема заключается в том, что даже 0,001% от населения, если это президент страны, может сделать для фашизма больше, чем 80% населения страны. Если вы говорите, что у нас фашизм нигде не признаётся, а отдельно взятое ОВД, например, может преследовать эту идеологию, то вы тем самым её легитимируете. Но вдруг оказалось, что, легитимируя этот процесс, у вас появляется то же самое в Европе», — обозначил эксперт.

«Если вы за руку, например, жмёте Парубия, который говорит всякую ересь на самом деле, то вы открываете ворота ещё и у себя, — добавил Дмитрий Абзалов. — Есть люди, которые считают, что раз уж им можно на Украине, а почему нам нельзя это делать в Германии, Франции, Великобритании? Вы, легитимируя этот процесс один раз, открываете ящик, который не закроется».

Обозреватель The Washington Post Джек Лош считает, что заявления украинских властей о полном контроле над многочисленными добровольческими отрядами не соответствуют действительности. По его мнению, существование «Правого сектора» (деятельность организации запрещена в РФ) подрывает авторитет официального Киева в Европе. Украинское правительство играет с огнём, закрывая глаза на факт присутствия группировок добровольцев в зоне конфликта.