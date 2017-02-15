Москва, 16 февраля, 2017, 02:08 — ИА Регнум. В Москве арестован ещё один фигурант уголовного дела в отношении руководства Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России. Решением Басманного суда сотрудник управления Сергей Астафуров заключён под стражу до 14 апреля 2017 года, передаёт Life.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

Астафуров подозревается в превышении должностных полномочий в ходе проведения проверки в отношении владельца Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Андрея Комарова. Как следует из материалов дела, сотрудник ГУЭБиПК фальсифицировал материалы оперативной разработки в отношении Комарова.

Сам Астафуров своей вины не признаёт, заявляя, что доказательств фальсификации с его стороны нет.

Напомним, в настоящее время Пресненский районный суд Москвы также рассматривает ходатайство следствия о заключении под стражу ещё одного фигуранта дела — Вадима Алфёрова, предполагаемого агента ранее арестованных сотрудников ГУЭБиПК Александра Соболя и Сергея Абрамова.