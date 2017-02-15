Пекин, 16 февраля, 2017, 01:25 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Бернард Казнёв посетит Китай с официальным трехдневным визитом 21 февраля по приглашению китайского премьера Ли Кэцяна, сообщил в среду представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан, передает 15 февраля агентство «Синьхуа».

Clément Gruin Бернар Казнёв

Казнёв встретится с главой КНР Си Цзиньпином и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей 12-го созыва Чжаном Децзяном. Такгже пройдут переговоры с китайским премьером Ли Кэцяном, сообщил Гэн Шуан на ежедневном брифинге. Кроме Пекина, Казнёв также посетит город Уахань в провинции Хубэй.

По словам Гэна, Китай готов работать с Францией на развитие двусторонних отношений и подержание мира, стабильности и процветания.

«Китай надеется, что визит Казнёва в дальнейшем только упрочит нашу дружбу и продвинет прагматическое сотрудничество во всех сферах, влияя в позитивном ключе на отношения между КНР и ЕС», — заявил представитель МИД КНР.