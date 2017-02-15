Вашингтон, 16 февраля, 2017, 00:01 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с призывом «подождать» со строительством поселений на Западном берегу реки Иордан, сообщает агентство Associated Press.

stefano Сектор Газа

Это было сказано Трампом в ходе совместной пресс-конференции в Белом доме.

Кроме того, Дональд Трамп выразил согласие с позицией своих предшественников, считавших строительство израильских поселений на Западном берегу реки Иордан препятствием на пути ближневосточного урегулирования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, администрация Барака Обамы не воспользовалась правом вето, чтобы заблокировать принятие резолюции СБ ООН, запрещающей всю «поселенческую активность» Израиля на «оккупированной территории» сектора Газа, Западного берега реки Иордан и в Восточном Иерусалиме. После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отозвал посла Израиля из США и публично обвинил Обаму в «сговоре с бандитами».