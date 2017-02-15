Калуга, 15 февраля, 2017, 23:44 — ИА Регнум.



Фото Ольги Золотиной. Пресс-служба правительства Калужской области На презентации проекта «Диалог с министром»

«Самое серьезно оружие против коррупции — это информированность населения, открытость власти и создание дискомфортной среды для коррупционеров». Об этом заявил сегодня, 15 февраля, министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин в рамках презентации проекта региональной Общественной палаты «Диалог с министром», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам министра, новый проект направлен на укрепление взаимодействия между властью и обществом. Говоря о перспективах проекта «Диалог с министром», Олег Калугин подчеркнул: «Наше министерство является своеобразным коммуникатором между властью и гражданским обществом. И такие встречи с «открытым микрофоном» очень важны для всех ведомств, так как позволят обозначить наиболее актуальные для всех нас проблемы».

Подытоживая разговор по борьбе с коррупцией Олег Калугин сказал что, в данном вопросе «очень нужна реакция со стороны гражданского общества». «Если будет неприятие этого явления, его уровень значительно снизится. Министерство постоянно работает в данном направлении. И мы очень рассчитываем, что Общественная палата тоже подключится», — подчеркнул руководитель министерства внутренней политики и массовых коммуникаций.

Напомним, в 2016 году Общественная палата Российской Федерации запустила проект «Час с министром», главная задача которого выстроить конструктивное взаимодействие между обществом и представителями власти.

В 2017 году Общественная палата Калужской области инициировала региональный проект «Диалог с министром», цель которого — установление контакта между государством и гражданским обществом, просвещение молодежи, привлечение органов власти к решению важных социальных проблем. Во встречах с представителями калужской общественности примут участие руководители всех министерств области.