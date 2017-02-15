Мадрид, 15 февраля, 2017, 23:25 — ИА Регнум. Гигантская парусная яхта российского миллиардера Андрея Мельниченко, будет проходить испытания в Гибралтаре, сообщает издание Daily Mail.

Trinixy.ru Яхта Мельниченко в Лондоне

Гигантское судно произвело неоднозначное впечатление на жителей южной части Пиренейского полуострова. По их словам, яхта больше похожа на небольшой танкер. По информации газеты, стоимость парусника, построенного для миллиардера из России, оценивается в £360 млн.

По данным Daily Mail, в ближайшее время судно пройдет морское тестирование и после этого будет передано заказчику.