Липецк, 15 февраля, 2017, 22:44 — ИА Регнум. Из Липецкой области начались экспортные поставки подсолнечного масла в Китай. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, завод «Черноземье» по хранению и переработке масленичных культур, который работает в ОЭЗ регионального уровня «Тербуны», отправил первую партию масла — 1,5 тысячи тонн.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Подсолнухи

Завод начал работу в октябре 2016 года. Торжественное открытие предприятия состоится весной. «Предприятие успешно работает, но еще не вышло на проектную мощность. К лету завод заработает, как отлаженный часовой механизм. Вот тогда и перережем красную ленточку», — говорит заместитель главы региона Николай Тагинцев.

Предприятие ежесуточно перерабатывает по 1,5 тыс. тонн семян подсолнечника. С выходом на проектную мощность уже летом 2017 года оно начнет перерабатывать по 2000 тонн сырья в сутки и выпускать 900 тонн растительного масла в сутки — 300 тысяч тонн в год. При этом заводы во всех районах Липецкой области, по данным регионального управления сельского хозяйства, способны ежегодно производить лишь 450 тысяч тонн продукции. «Региональные особые экономические зоны предлагают инвесторам готовые площадки для размещения производств. Тербунская промышленная зона демонстрирует высокие темпы развития. Здесь построены крупные современные предприятия, селяне обеспечены высокотехнологичными рабочими местами», — отметил глава региона Олег Королев.

На Тербунском маслозаводе идет отладка оборудования и прокладка рельсовых путей, которые позволят предприятию отгружать продукцию не только автомобильными цистернами, но железнодорожными.

По словам гендиректора завода Нины Самбурик, сейчас обсуждается вопрос о строительстве рядом с действующим заводом еще одного, но по глубокой очистке растительного масла. После его возведения компания «Черноземье» сможет начать в Тербунах выпуск майонеза и маргарина, а также рафинированного бутилированного масла.