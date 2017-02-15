Фултон, США, 15 февраля, 2017, 22:03 — ИА Регнум. Историки нашли и передали астрофизикам неопубликованную статью Уинстона Черчилля о внеземных цивилизациях, сообщает журнал Nature.

BiblioArchives Уинстон Черчилль. 1941

Сотрудники музея Черчилля в Фултоне обнаружили неопубликованную статью Уинстона Черчилля о внеземных цивилизациях, написанную в конце 1939 года. В этой 11-страничной статье Черчилль заявил о возможности существования живых существ у далеких звезд.

В частности, Уинстон Черчилль полагал, что Земля не уникальна и не играет особой роли во Вселенной.

Ученые склоняются к выводу, что написание данной статьи было вызвано радиотрансляцией в США и Британии романа Герберта Уэллса «Война миров». На поднявшейся после этого волне интереса к данной теме Черчилль решил продемонстрировать потенциальным избирателям свою близость к науке.

Эту статью должны были напечатать в одном из периодических изданий, где Черчилль вел свои колонки, но видимо этому помешало развитие событий в жизни земной цивилизации. В сентябре 1939 года Британия вступила во вторую мировую войну.

Тем не менее стоит отметить, что на пороге возникновения ядерного оружия, способного полностью уничтожить жизнь на Земле, основоположник НАТО и холодной войны отрицал уникальность человеческой цивилизации. «Я не готов поверить, что мы являемся вершиной космической эволюции, и что только на Земле есть живые, разумные существа», — такими словами завершил Уинстон Черчилль свою статью.