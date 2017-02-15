Вашингтон, 15 февраля, 2017, 21:23 — ИА Регнум. Сенаторы США проголосовали за законопроект, отменяющий ужесточение правил внутренней торговли оружием, принятое во время президентства Барака Обамы, сообщает The Washington Times.

Цитата из к/ф «Великолепная семёрка». реж. Джон Стерджес. 1960. США Классический вестерн

По информации издания, за законопроект отдали свои голоса 57 сенаторов, 43 проголосовали против.

Согласно отмененному Сенатом акту, в специализированную базу данных требовалось вносить сведения о покупателях оружия, подпадающих под определённые актом критерии. Например, лица с умственными отклонениями или покупатели, намеревавшиеся приобрести оружие через третьих лиц.