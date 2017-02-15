Брюссель, 15 февраля, 2017, 21:18 — ИА Регнум. Министр обороны США Джеймс Мэттис предупредил, что администрация США может снизить поддержку Североатлантического альянса, если союзники по НАТО не выполнят своих обязательств по увеличению финансирования, сообщает 15 февраля Agence France-Presse.

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«Американцы не могут заботиться о безопасности ваших детей больше вас», — заявил глава Пентагона.

«Если ваши страны не хотят, чтобы США уменьшили свою поддержку альянсу, каждому необходимо продемонстрировать поддержку нашей общей обороны», — добавил Мэттис.

Напомним, необходимость более пропорционального перераспределения финансовой нагрузки между США и другими членами блока НАТО неоднократно провозглашалась президентом США Дональдом Трампом еще в ходе его предвыборной кампании.

«Мы очень серьезно поддерживаем НАТО. Мы только хотим, чтобы все члены альянса делали свои финансовые вложения в оборону», — заявил Трамп.