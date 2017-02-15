Калининград, 15 февраля, 2017, 20:55 — ИА Регнум. Калининград и западную часть Калининградской области сегодня, 15 февраля, накрыл очень густой и плотный туман. В региональном метеоцентре корреспонденту ИА REGNUM уточнили, что вечером влажность воздуха достигла 99%.

ИА REGNUM Площадь Победы в Калининграде. Пять часов вечера. Из-за тумана не виден храм Христа Спасителя

Аномальный туман не позволил прилететь в эксклав заместителю председателя правительства РФ Виталию Мутко (чиновник намеревался проинспектировать строительство стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года).

С утра работа калининградского аэропорта «Храброво» была приостановлена из-за того, что видимость на взлётно-посадочной полосе составляла всего 100−150 метров. К обеду туман рассеялся, однако к вечеру вновь сгустился.

В итоге самолёт из «Шереметьево» отправили в Минск, а рейс из «Домодедово» вернулся в Москву. В настоящее время также задерживаются пять рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга и белорусской столицы.

Синоптики прогнозируют предстоящую ночь туманной, ситуация обещает улучшиться только завтра, 16 февраля, после обеда.