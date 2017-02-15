Ростов-на-Дону, 16 февраля, 2017, 01:40 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону бывший полицейский признан виновным в совершении дорожной аварии, в результате которой погибли три человека. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 16 февраля, в момент ДТП страж порядка был пьян.

Места лишения свободы

Автокатастрофа произошла в сентябре 2015 года на проспекте Буденновском. В этот день участковый отдела полиции №5 городского управления МВД России, находясь за рулем «Мерседес С 320», выехал на «встречку» и лоб в лоб столкнулся с автомобилем ВАЗ-21 150. Водитель и два пассажира отечественного автомобиля погибли на месте, ещё один пассажир получил тяжёлые травмы.

Водителем-виновником оказался правоохранитель Гиви Кулыгин, который был лишен погон. В отношении него было заведено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ. Служители Фемиды лишили экс-полицейского свободы на 5 лет 9 месяцев, которые он проведёт в колонии-поселении. Кулыгин также не имеет права садиться за руль в течение трёх лет.