Буэнос-Айрес, 15 февраля, 2017, 20:31 — ИА Регнум. В Буэнос-Айресе сотни человек вышли на акцию протеста в защиту прав женщин находиться на пляжах топлесс. Видео инцидента мгновенно разлетелось в соцсетях, девушек поддержали многие политики и юристы, говорившие о необходимости модернизировать закон о непристойных действиях, сообщает Euronews.

Пляж

Инцидент начался с выдворения с пляжа испанских туристок, которые загорали с голой грудью. Отметим, что в Испании нахождение в подобном виде на пляжах не возбраняется.

Отметим, что топлесс в местах отдыха запрещен во многих странах Латинской Америки, включая Карибы. И объясняется это не столько строгими католическими нравами, сколько климатом, провоцирующим онкологические заболевания.

Любопытно и то, что, несмотря на постоянные предупреждения врачей, латиноамериканцы продолжают находиться на пляжах в середине дня. Причем не один час. В последние годы онкологи констатируют также рост рака груди у женщин региона по причине моды на увеличение груди. Традиционно жаркий климат способствует развитию такого онкологического заболевания, как рак кожи.