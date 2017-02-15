Москва, 15 февраля, 2017, 20:15 — ИА Регнум. Экс-депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков, сбежавший на Украину и обвиняющий Россию в захвате Крыма, забыл стереть свои сообщения в соцсетях, которые опровергают его нынешние заявления.

Владимир Маковский. Берег Крыма. 1889

Добравшись до территории Украины Вороненков дал интервью, заявив, что Крым был «украден Россией», а сам он не голосовал за присоединение полуострова, в то время как его карточкой голосовали коллеги по фракции. Кроме того, по словам экс-депутата, он сбежал из России, боясь угрозы «со стороны коррумпированных сотрудников ФСБ».

Интересно, что свой Твиттер-аккаунт Вороненков при этом не проверил, меж тем как ссылка на этот аккаунт стоит на его официальном депутатском сайте.

Не исключено, что наличие на аккаунте постов, диаметрально расходящихся с нынешними заявлениями Вороненкова, экс-депутат будет объяснять происками ФСБ и «русских хакеров».

Напомним, в руководстве КПРФ объявили, что Вороненков является предателем интересов страны и будет исключён из партии, а СКР 15 февраля обвинил Дениса Вороненкова в мошенничестве и сообщил о его объявлении в федеральный розыск.