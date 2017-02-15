Санкт-Петербург, 15 февраля, 2017, 20:13 — ИА Регнум. Все жители Санкт-Петербурга обеспечены чистой питьевой водой, хотя состояние Невы внушает опасение. Среди новых экологических угроз для населения — растущий уровень городского шума. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Зимовка на Неве

Состояние главного источника водоснабжения населения Петербурга — реки Нева — является неудовлетворительным. Так, практически в 80% отобранных в Неве проб обнаружено несоответствие по микробиологическим показателям. По санитарно-химическим показателям несоответствие нормам составляет порядка 15%.

«100 процентов населения обеспечены доброкачественной питьевой водой. Доля неудовлетворительных результатов по санитарно-химическим показателям ниже прошлого года и составляет порядка 4%, а по микробиологическим не превышает 1%. С питьевой водой у нас всё хорошо», — заверила главный санитарный врач Петербурга.

Зафиксирован незначительный рост доли неудовлетворительных проб в трубах горячего водоснабжения — по санитарно-химическим показателям. Но он, как утверждает Наталия Башкетова, обусловлен «качеством труб и некоторым нежеланием работать с управляющими компаниями при подготовке к отопительному сезону».

Как сегодня сообщила пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», согласно проведенному в конце 2016 года социологическому исследованию, 89% петербуржцев удовлетворены качеством холодной водопроводной воды в целом: 33% поставили оценку «совершенно удовлетворен», 30% — «весьма удовлетворен», 26% — «удовлетворен». По сравнению с 2015 годом, общий уровень положительных оценок вырос на 5%.

При этом у горожан появилась новая угроза — неприемлемый уровень шума. «Одной из проблем является шумовое воздействие на население в связи с увеличением транспортного потока, строительством различных развязок, уплотнительной застройкой в новых районах города», — сообщила Наталия Башкетова.

Всего в 2016 году специалистами регионального Роспотребнадзора было проведено 7 тысяч различных проверок. Увеличилось количество вынесенных предупреждений. Это связано с изменением КоАП в части ответственности субъектов малого и среднего бизнеса. Так, если нарушение произошло впервые, применяется сначала предупреждение, а не штраф.

Количество жалоб от граждан в 2016 году осталось на том же уровне — 32,5 тысячи обращений. При этом поводом для проведения контрольно-надзорных мероприятий становится лишь 12% от числа поступивших, сообщила глава регионального Роспотребнадзора.

Чаще всего петербуржцы жалуются на нарушение своих прав (70% жалоб) и нарушения в сфере санитарно эпидемиологического законодательства (30%). В обращениях по защите прав потребителей на сферу розничной торговли приходится почти 45% жалоб, потом идет качество бытового обслуживания, качество оказания услуг ЖКХ, нарушения в сфере финансов (8%).

По санитарному законодательству большинство жалоб — на условия проживания (44%), на качество продуктов, пищевых добавок, сырья и технологии производства (почти 13%), на организацию питания (порядка 9%).

По данным Роспотребнадзора, у населения Петербурга наблюдается дефицит потребления молока, мяса, а также значительный дефицит потребления картофеля, овощей, фруктов и хлебных продуктов. При этом качество продуктов, произведенных на территории города, остается на стабильно удовлетворительном уровне.