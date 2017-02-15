Вашингтон, 15 февраля, 2017, 19:41 — ИА Регнум. В Конгресс США внесен законопроект, в случае принятия которого президент Дональд Трамп не сможет снять антироссийские санкции до тех пор, пока он не согласует этот шаг с исполнительной властью. Соответствующее заявление сделал сегодня, 15 февраля, на пресс-конференции член Демократической партии США Стени Хойер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сорок пятый

Он заявил, что сегодня представлен законопроект, подготовленный членами обеих партий (Республиканской и Демократической), который призван дать гарантию того, что Россия не получит никакого смягчения санкций «до того момента, пока она это не заслужит». Аналогичный законопроект уже внесен на рассмотрение сената Конгресса США.

США и их сателлиты ввели антироссийские санкции после того, как Крым вернулся в состав России, а на Украине началась гражданская война. Запад считает, что Крым был Россией «аннексирован», а российские войска сражаются за одну из сторон украинской гражданской войны. При этом Запад не считается с волеизъявлением жителей Крыма, которые на референдуме проголосовали за выход из состава Украины и возвращение в Россию. Что касается российских войск в Донбассе, ещё никто не смог предоставить реальных доказательств их там наличия.

Тем не менее на Западе всерьез опасались, что с приходом к власти в США Дональда Трампа антироссийские санкции могут быть отменены. Трамп не раз заявлял в ходе своей предвыборной кампании, что рассмотрит вопрос об отмене антироссийских санкций, и что жители Крыма на самом деле хотели войти в состав России. Проигравшие выборы демократы хотят любым способом не дать Трампу даже помыслить об отмене антироссийских санкций. Этот законопроект — один из шагов в этом направлении.