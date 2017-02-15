Лондон, 15 февраля, 2017, 19:13 — ИА Регнум. «Украинские войска спровоцировали сепаратистов на мощный ответ, захватив небольшой участок территории, контролировавшейся ими. Неоднократно прозвучавшие заявления нового президента Америки о том, что он хочет улучшить отношения с Москвой, страшат Украину, которая боится оказаться разменной монетой в этих играх. Киевские дипломаты считают, что в сегодняшней ситуации, когда Штаты требуют вернуть Крым Украине, Москва ищет такие варианты этого возврата, когда она сохранила бы свой контроль над возвращаемыми Киеву территориями на выгодных для нее условиях. Москва меняет тактику: она не идет в открытую завоевывать новые земли, но стремится устанавливать над ними скрытый контроль, — полагает аналитик Шон Уокер. — Предстоящий на будущей неделе визит украинского министра иностранных дел Климкина должен показать, оправданы ли опасения Киева».