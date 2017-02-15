Брюссель, 15 февраля, 2017, 17:13 — ИА Регнум. В текущем году в страны Европейского союза прибудет такое же число мигрантов из Ливии, как и в прошлом году, заявил директор европейского агентства пограничного контроля Frontex Фабрицио Леджери, сообщает 15 февраля Reuters.

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«В прошлом году зафиксировано увеличение на 17%… Мы должны подготовиться к встрече такого же количества мигрантов», — заявил Леджери.

Напомним, с 2014 по 2016 год из Ливии в Европейский союз прибыло около 1 млн 600 тыс. мигрантов.

В 2015 году более 1 млн беженцев перебралось в ЕС через Средиземное море, из них в море погибли 3 тыс. 771 человек. Согласно данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, в прошлом году Средиземное море пересекло 327 тыс. 800 беженцев.