Москва, 15 февраля, 2017, 16:52 — ИА Регнум. Приток валюты на российский рынок усилился после того, как ЦБ не стал снижать ключевую ставку на своем последнем заседании 3 февраля. Действия Минфина по ослаблению рубля на рынок влияют слабо, так как объемы операций небольшие по сравнению с общим оборотом — 6,3 млрд против 20 трлн рублей, отмечает главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Главная причина укрепления рубля — это значительные потоки валюты, которые идут в Россию в связи экспортными операциями и операциями кэрри-трейд, которые усилились после того как ЦБ РФ не стал снижать ключевую ставку. Действия Минфина на рынок влияют слабо, так как объемы операций небольшие по сравнению с общим оборотом — 6.3 млрд против 20 трлн рублей», — считает эксперт.

«В среду (15 февраля) рынок развернуло сообщение о том, что президент РФ Владимир Путин будет встречаться с министром экономического развития. Если Путин выскажет недовольство значительным укреплением рубля, то в этом случае можно ожидать отката на позицию 60 рублей за доллар, если нет — тогда движение вниз американской валюты продолжится», — прогнозирует эксперт.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что на предстоящей 15 февраля встрече Владимира Путина с главой МЭР Максимом Орешкиным может быть затронута тема укрепления рубля. Курс доллара к рублю в начале торгов Московской биржи снизился на 26 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 56,84 рубля, опустившись ниже 57 рублей впервые с 22 июля 2015 года. Напомним, что с 7 февраля Минфин проводит интервенции на валютном рынке, которые, по замыслу ведомства, должны способствовать ослаблению российской валюты.