Казань, 15 февраля, 2017, 16:49 — ИА Регнум. ФСБ РФ перекрыла канал поставки наркотиков из Таджикистана через Татарию в Москву.

The National Crime Agency Героин

Как сообщили ИА REGNUM в региональной УФСБ РФ, в транзите наркотиков принимали участие трое граждан Таджикистана, двое граждан России и гражданин Узбекистана.

Изначально наркотические средства поставлялись на территорию Татарии, а затем партиями по 10 кг автотранспортом перевозились в Москву для дальнейшей реализации.

При задержании из незаконного оборота изъято более 20 кг героина на общую сумму более 200 млн рублей.

В ФСБ РФ полагают, что местом происхождения героина является Афганистан.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в особо крупном размере»).