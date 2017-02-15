Вашингтон, 15 февраля, 2017, 16:40 — ИА Регнум. Во время своего президентства Барак Обама был слишком мягок к России, поэтому Крым вернулся в состав РФ, предположил Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

U.S. Air Force Дональд Трамп и Барак Обама

«Крым был взят Россией во время администрации Обамы. Был ли Обама слишком мягким в отношении России?» — написал Трамп на своей странице в соцсети.

Стоит отметить, что ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил о надежде президента США на то, что Россия начнет деэскалацию конфликта на Украине и вернёт Киеву Крым.

Напомним, руководство Госдумы и МИД России ответили на это заявление, подчеркнув, что любые разговоры о «возвращении» Крыма — это посягательство на территориальную целостность России, которая свои территории никому «возвращать» не намерена.