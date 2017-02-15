Москва, 15 февраля, 2017, 16:25 — ИА Регнум. Законопроект о гражданстве руководства морских портов Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля.

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Устанавливается требование об обязательном наличии гражданства РФ у лиц, замещающих должности капитана бассейна внутренних водных путей, капитана морского порта, в том числе у должностных лиц службы капитана морского порта, лиц, осуществляющих государственный портовый контроль и персонала службы управления движением судов в морском порту.

«Они могут обладать закрытой информацией (относящейся к гостайне) о перевозимых грузах, включая грузы Минобороны», — отметил член комитета Госдумы по транспорту Виктор Дерябкин («Единая Россия»).

Вопрос о лицах, имеющих двойное гражданство, будет проработан ко второму чтению законопроекта, заверил парламентарий.

Одновременно проектом закона прописывается прохождение специалистами службы управления движением судов, осуществляющими функции по безопасности мореплавания, обязательных медицинских осмотров.