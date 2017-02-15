Чебоксары, 15 февраля, 2017, 16:07 — ИА Регнум. В Чувашии взялись за несанкционированные свалки. Республика присоединилась к проекту ОНФ «Генеральная уборка», зафиксировав на интерактивной карте первые несанкционированные свалки в Чебоксарах, Чебоксарском и Козловском районах, сообщили ИА REGNUM в региональном штабе ОНФ.

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Одной из первых на карту занесена стихийная свалка возле деревни Курочкино Козловского района, обнаруженная осенью 2016 года. По словам местных жителей, в течение нескольких лет на земли сельскохозяйственного назначения мусор свозится управляющими компаниями Татарии и Чувашии. Когда-то это было живописное место, сейчас является «источником загрязнения окружающей среды из-за гниения бытовых отходов и наличия большого количества очагов тления», говорят «фронтовики».

В ответ на запрос общественников надзорные органы сообщили, что из-за незаконного сбора и вывоза мусора нанесенный окружающей среде ущерб составил почти 11 млн рублей. «В начале февраля 2017 года Арбитражный суд Татарии вынес решение о взыскании с компании суммы вреда, причиненного почве в результате несанкционированного размещения отходов. Между тем вопрос о ликвидации свалки остается открытым», — говорится в релизе.

Навалы отходов выявлены на законсервированной в 2016 году свалке в деревне Ильбеши Чебоксарского района: со слов «фронтовиков», здесь продолжается складирование бытового мусора. Аналогичная проблема есть и в поселке Кугеси: по словам местных жителей, один из оврагов превратился в свалку.

В Чебоксарах в прошлом году многие стихийные свалки были устранены после вмешательства ОНФ. Между тем некоторые незаконные навалы мусора остаются в овраге у берега Волги на улице Сельская.

Напомним, в 2016 году в Чувашии резонанс вызвала свалка сантехнического боя (обломки раковин, унитазов, сливных бачков), появившаяся в Марпосадском районе. Выяснилось, что это санкционировали местные власти, решив использовать керамические отходы для дорожно-ремонтных работ. В результате главу поселения, проявившего смекалку в условиях мизерного бюджета, оштрафовали. В межрайнной природоохранной прокуратуре ему вменили незаконное использование под свалку сельхозземель.

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