Радио REGNUM: второй выпуск за 15 февраля
Москва, 15 февраля, 2017, 18:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Убийство брата Ким Чен Ына: КНР следит за развитием событий
- В Донецке взрывная волна повредила 11 домов и больницу
- Дональд Трамп рассчитывает на «возвращение» Россией Крыма, а Россия призывает прекратить обсуждать отчуждение российского региона
- Глава Карелии Худилайнен досрочно ушел в отставку,врио губернатора Карелии назначен Артур Парфенчиков
- ЦБ займется снижением доли коммерческих кредитов регионов
- «Вечный огонь» и «Огонь памяти» разделили
- Регионам предлагают освободить пенсионеров от взносов на капремонт