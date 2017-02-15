Нью-Йорк, США, 15 февраля, 2017, 15:53 — ИА Регнум. В Нью-Йорке зафиксирован смертельный случай лептоспироза — острого инфекционного заболевания, переносчиками которого являются крысы. Власти города 15 февраля проведут экстренное совещание в связи с нашествием грызунов, передает телеканал NBC New York.

Pixabay.com Крыса

Отмечается, что лептоспироз был диагностирован у троих жителей района Бронкс. Двое из них уже оправились от болезни, однако третий пациент скончался. Как поясняют представители департамента здравоохранения, заболевание является серьезным, однако его можно вылечить легкодоступными антибиотиками.

В настоящее время в городе предпринимаются меры для борьбы с крысами. В частности медики призывают жителей Бронкса следовать правилам гигиены и избегать мест, где могут обитать крысы.

Вместе с тем местные жители утверждают, что это невозможно — скопления крыс есть и в зданиях, и в поездах. Так, восемь семей в Бронксе вынуждены были переселиться во временное жилье, которое предоставил им Красный крест.

Более половины случаев лептоспироза протекают в тяжелой форме и требуют реанимационных действий. У человека, пораженного инфекцией, страдают печень, почки, капилляры и мышцы, болезнь может сопровождаться лихорадкой и интоксикацией.