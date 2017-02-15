Ставрополь, 15 февраля, 2017, 15:44 — ИА Регнум.



Puerulun.ru Автоприцеп

В Ставрополе возобновят производство автомобильных прицепов. Новый завод будет создан на базе технопарка в Северо-Западном районе краевой столицы.

Инвестором по созданию завода по производству прицепной техники выступила компания «Ставприцеп-инвест». Компания построит завод, стоимостью 107 млн рублей, на собственные средства.

Завод будет производить прицепную технику для грузового автотранспорта, включая прицеп-зерновоз, прицеп-самосвал, полуприцеп бортовой-шторный контейнеровоз.

Когда завод сможет заработать на полную мощность, он будет производить 720 единиц техники в год на сумму более 725 млн рублей.

Инвестор, компания «Ставприцеп-инвест», включен в число резидентов регионального индустриального парка «Северо-Западный» в Ставрополе. Такое решение принято на Координационном совете Минэкономразвития региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

Отметим, что с 1968 года в Ставрополе работал крупнейший в России завод по производству прицепной техники для большегрузных автомобилей отечественного и зарубежного производства — ОАО «Автоприцеп — КАМАЗ».

Он производил автомобили «СЗАП» на базе шасси «КАМАЗ», прицепную автомобильную, сельскохозяйственную технику, шасси прицепов и полуприцепов, тележки под цистерны, лесовозы, фургоны, зерновозы, а также устанавливал бортовые и самосвальные платформы на автомобили «КАМАЗ».

Всего в арсенале завода было 20 базовых моделей и 80 их модификаций с возможностью применения большого пакета опций. До 2015 года завод успел выпустить около миллиона единиц прицепной техники.

После этого завод был закрыт, а на его базе создан частный индустриальный парк «Мастер» для малого и среднего бизнеса, в котором сейчас работает 32 резидента.

Теперь выпуск автоприцепов в регионе решено возобновить, но не на базе бывшего завода, а в технопарке, расположенном в том же районе Ставрополя.

«Ставрополье владеет всеми ресурсами и опытом для производства прицепной техники. Рынок показал, что этот сектор просел с уходом специализированного предприятия, поэтому новое предприятие способно закрыть потребности региона», — сообщил вице-премьер региона по экономике Андрей Мурга.