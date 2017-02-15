Вашингтон, 15 февраля, 2017, 15:33 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в своем Twitter прокомментировал обвинения СМИ в связях его команды с российскими спецслужбами.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По его словам, эти утверждения — лишь попытка скрыть ошибки команды кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон и ее команды, проигравшей выборы. Такие сообщения он назвал «бессмысленными».

Ранее издание New York Times со ссылкой на анонимных чиновников сообщило, что якобы в их распоряжении есть перехваченные телефонные звонки членов предвыборного штаба Трампа высокопоставленным сотрудникам российской разведки.

По утверждению источников издания, звонки были сделаны еще до президентских выборов. Со своей стороны пресс-служба российской Службы внешней разведки заявила, что не станет комментировать «бездоказательные измышления» зарубежных СМИ.