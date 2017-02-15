Воронеж, 15 февраля, 2017, 15:25 — ИА Регнум. В Воронежской области прокуратура планирует проверить законность решений о приостановке уголовных дел, возбужденных по экологическим преступлениям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 15 февраля старший помощник прокурора области Михаил Усов.

ChadoNihi Вырубленный лес

Как пояснил представитель ведомства, состояние преступности в сфере противодействия экологическим преступлениям постоянно анализируется управлением по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью.

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По данным прокуратуры, в 2016 году правоохранительными органами области выявлено 93 (2015 год — 124) экологических преступления. Большинство из них связаны с незаконной рубкой зеленых насаждений. Причем, констатируют прокуроры, большинство таких преступлений остаются нераскрытыми: за 2015−2016 гг. в суд отправило лишь 48 уголовных дел, а 90 пока остаются нераскрытыми.

В связи с тем, что 2017 год объявлен в России Годом экологии, региональной прокуратурой запланирована проверка уголовных дел этой категории. Под проверку попадут дела, приостановленные в 2015—2016 годах.

Тему незаконных рубок, в том числе на территории Воронежа, ИА REGNUM поднимало неоднократно. В середине 2016 года в беседе с корреспондентом агентства о. руководителя управления экологии Воронежа Наталья Ветер назвала ситуацию катастрофической: только за 2015 год, по ее словам, управление экологии Воронежа направило в отделы полиции и прокуратуру материалы по 49 случаям, при которых было вырублено почти три тысячи деревьев. Общий ущерб от этих действий составил более 30 млн рублей. Из 49 случаев уголовными делами стали только 25, в возбуждении остальных было отказано — нередко по причине «отсутствия состава преступления».