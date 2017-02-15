Луганск, 15 февраля, 2017, 15:16 — ИА Регнум. Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил журналистам о прибытии иностранных наемников в район населенного пункта Счастье, находящегося под контролем киевских силовиков.

Mikhail Kamarov Военные

По его словам, 30 наемников из польской частной военной кампании прибыли в расположение первого батальона 14 бригады Вооруженных сил Украины. Личный состав ЧВК хорошо экипирован, он оснащен стрелковым оружием «иностранного производства».

Ранее спикер НМ ЛНР Марочко обвинил украинские войска в нарушении Минских соглашений — они ведут перегруппировку сил и подтягивают к фронту гаубицы Д-30, минометы, военную технику и боеприпасы.

14 февраля заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в районе высоты «Дерзкая» вблизи с. Коминтерново (Мариупольское направление) украинские военные в очередной раз предприняли попытку провокационного прорыва.

Обстановка в Донбассе накалилась 29 января, когда киевские силовики предприняли несколько попыток наступления в районе Донецка.