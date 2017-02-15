Санкт-Петербург, 15 февраля, 2017, 15:18 — ИА Регнум. Председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров ответил Министерству культуры на его заявление о том, что борьба с возможным объединением Российской национальной библиотеки (Петербург) и Российской государственной библиотеки (Москва) — это «борьба с ветряными мельницами», потому что подобного решения Минкультуры не принимало.

Nir.ru РНБ

Напомним, Заксобрание Петербурга 15 февраля обратилось к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой остановить слияние РНБ и РГБ, так как это поставит под угрозу фонды петербургской библиотеки и может привести к увольнению 400 сотрудников. В ответ пресс-секретарь Минкультуры Ирина Казначеева заявила, что слухи о возможном сокращении 400 работников РНБ и присоединении ее к московской РГБ — это ложь.

«Хочу сразу им ответить: после того, как будет принято решение, будет уже поздно направлять наше обращение Владимиру Мединскому. Поэтому мы сейчас говорим, пусть всё взвесят, проанализируют. Будет приказ министра — будет уже сложно что-то изменить», — сказал Макаров.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, спикер заметил, что к депутатам обратились сведущие в вопросе библиотекари и ученые, которые и сообщили о готовящихся планах.

«Мы никогда ничего не принимаем просто так, руководители крупнейших библиотек, представители научного сообщества обратились к нам с письмами, просьбами вмешаться в процесс», — пояснил Макаров.

Сегодня пресс-секретарь Минкультуры Ирина Казначеева сообщила, что «речь идет об инициативе самих двух библиотек о поэтапном объединении усилий в целях оптимизации работы электронных библиотек, комплектации книжных фондов и других направлений, результатом которых стало бы улучшение качества обслуживания читателей, рост заработной платы сотрудников и модернизация этих учреждений».

Против объединения РГБ и РНБ выступили главный научный сотрудник Научного центра исследований книжной культуры РАН Юрий Столяров, научный руководитель Библиотеки Академии наук Валерий Леонов и профессор СПбГИК Аркадий Соколов, а также библиотекари, библиографы, писатели, журналисты и филологи. В Петербурге продолжаются публичные акции протеста.

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Заметим, ранее с негативным мнением по другому важному поводу — о передаче Исаакиевского собора в руки Русской православной церкви — выступали Союз музеев, Союз ученых Петербурга и Международный совет музеев, предупреждая это приведет к ликвидации музея в Исаакии. Но в этом случае Вячеслав Макаров, напротив, призывает к скорейшему осуществлению такого «трансфера».