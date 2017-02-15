Ульяновск, 15 февраля, 2017, 15:08 — ИА Регнум. Более 30% рюмочных, работающих на территории Ульяновска, допускают различные нарушения законодательства. Как сообщили ИА REGNUM в администрации города, к таким выводам пришли члены комиссии управления по развитию предпринимательства, инвестициям и потребительского рынка по итогам рейдовпо проверке работы питейных заведений.

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По словам начальника управления Павла Антонова, членам комиссии удалось проверить 150 рюмочных, официально действующих в Ульяновске. Оказалось, что 50 из них работали с нарушениями.

«Наша задача — не закрыть торговые объекты, а разъяснить предпринимателям необходимость привидения в соответствие с законом объектов торговли», — заявил Антонов.

При проведении проверок обращалось внимание на на количество столов, процесс приготовления еды, а также наличие туалета и раковины для посетителей заведений.

Полученная в ходе рейдов информация направлена в региональное министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов, управление Роспотребнадзора и внутренних дел.

Кроме того, региональным департаментом лицензирования подготовлено 33 предостережения в адрес недобросовестных владельцев рюмочных. Все они находятся в Засвияжском районе. В ближайшее время аналогичные предписания получат нарушители законодательства из других районов города.