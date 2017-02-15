Душанбе, 15 февраля, 2017, 14:49 — ИА Регнум. Автодорога «Душанбе — Ходжент» вновь перекрыта из-за схода лавин на участке с 48 по 73 км. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщает «Авеста» со ссылкой на слова представителя компании, обслуживающей эту дорогу, Далера Абдулло.

skeeze Сход лавины

Он рассказал о том, что в настоящее время проводится расчистка завалов с использованием дорожной техники и привлечением спасателей Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) Таджикистана.

«Накануне на безопасные участки было эвакуировано 150 единиц автотранспортных средств, оказавшихся в «снежном плену», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне КЧС распространил предупреждение о снова складывающейся лавиноопасной обстановке в период с 15 по 18 февраля. Населению было рекомендовано отказаться от поездок и походов на лавиноопасные участки.

Напомним, что только за январь 2017 года из-за аномально высокого уровня осадков в Таджикистане сошли 244 лавины, из-за которых погибли 13 человек. Президент страны поручил профильным комитетам и ведомствам внимательно следить за состоянием ледников, усилить берегоукрепительные работы, задействовать в них местных жителей.

Министерство иностранных дел Таджикистана обратилось к международным партнером с просьбой оказать всесильную помощь в ликвидации последствий удара стихии и предупреждении разрушительных последствий предстоящих паводковых явлений.