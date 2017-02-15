Курган, 15 февраля, 2017, 14:48 — ИА Регнум. Курганский университет подал иск на выселение многодетной семьи из дома, расположенного на земельном участке, закрепленном за вузом. При этом руководство КГУ одновременно делает все, чтобы семья не потеряла свое единственное жилье, уверили корреспондента ИА REGNUM в пресс-службе университета.

Владимир Маковский. Крестьянские дети. 1880

«Сложилась парадоксальная ситуация и ее нужно как можно скорее разрешить», — пояснил начальник информационно-аналитического управления КГУ Дмитрий Серов. В разрешении проблемы также участвует Центр общественного контроля Курганской области.

В 2013 году семья Елтуфьевых, получив материнский капитал на третьего ребенка, приобрела в пригороде Кургана, в посёлке Учхоз, в собственность дом и земельный участок. Каждый из пяти членов семьи — мама, папа, трое детей, один из которых является инвалидом — стал собственником одной пятой доли приобретенной недвижимости. Регистрация имущества прошла гладко, без проволочек.

Когда Елтуфьевы решили уточнить границы земельного участка и обратились к кадастровому инженеру, выяснилось, что их участок на полторы сотки пересекается с границами соседнего заброшенного участка, принадлежащего Курганскому госуниверситету. И можно было бы отрезать чужое, но вот беда — именно на этих полутора университетских сотках и стоит купленный жилой дом. Для изменения границ земельного участка схему нужно согласовать с университетом и собственником — государством в лице территориального управления Росимущества.

Управление Росимущества по Курганской области категорически отказалось согласовывать новую схему. В итоге, университет обратился в суд, требуя от Елтуфьевых освободить часть земельного участка, то есть снести дом.

Елтуфьевы в отчаянии пришли за помощью в Центр общественного контроля по Курганской области. Руководитель центра Иван Камшилов обратился к заместителю председателя курганской городской думы Александру Якушеву. Письма с просьбой поддержать многодетную семью в трудной жизненной ситуации также были направлены уполномоченному по правам человека и уполномоченному по защите прав ребенка в Курганской области Алёне Лопатиной.

Как сообщает «Курганполит.ру», территориальное управление Росимуществом по Курганской области ответило Александру Якушеву и центру, что семья Елтуфьевых может приобрести злополучные полторы сотки у государства в собственность. Уполномоченный по правам человека в Курганской области Геннадий Порохин порекомендовал Елтуфьевым обратиться в суд для признания сделки купли — продажи дома и земельного участка недействительной. Ответа от уполномоченного по защите прав ребенка пока не получено. Тем временем суд университета против Елтуфьевых не прекращаются и ближайшее заседание намечено на 20 февраля.

«Когда университет подавал иск, мы не знали, что там за семья и их обстоятельства. Ведь университет — бессрочный пользователь государственной собственности. По сути, Елтуфьевых подвел и прежний владелец дома, и органы, которые должны были проверить законность купли-продажи, — пояснил корреспонденту ИА REGNUM начальник информационно-аналитического управления КГУ Дмитрий Серов. — Университет готов отказаться от спорной части участка, обратился в министерство образования и науки РФ с отказом КГУ от права пользования участком, в границах которого располагается дом этой многодетной семьи. Думаю, что вопрос решится в пользу Елтуфьевых. Университет на их стороне».